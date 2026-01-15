إعلان

بالصورـ إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض منزل منهار في أسيوط

كتب : محمود عجمي

10:57 ص 15/01/2026
    انهيار منزل اسيوط (3)
    انهيار منزل اسيوط (2)

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، من انتشال 3 مصابين من تحت أنقاض منزل قديم انهار بشكل مفاجئ في قرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي حول انهيار منزل ووجود عدد من المحتجزين أسفل الركام.

وبانتقال القوات إلى موقع الحادث وإجراء المعاينة، تبين أن الانهيار المفاجئ أسفر عن إصابة كل من: سميرة ح.ع (47 عامًا)، وشعبان ح.ع (58 عامًا)، وحامد ع.م (85 عامًا). وقد نجحت القوات في استخراج المصابين ونقلهم إلى مستشفى أبوتيج المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسيوط قوات الحماية المدنية قرية البلايزة مركز أبوتيج

