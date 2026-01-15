إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "قنا - سفاجا"

أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق قنا-سفاجا قبل الكيلو 67 اتجاه مدينة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل الكيلو 67 في الاتجاه المؤدي إلى قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: بيتر سمير خلة (21 عامًا) من الغردقة، وعلي فتحي جهاده (21 عامًا) من قنا، ومحمد عصمت علي (21 عامًا) من الغردقة، ومحمد رجب صديق (21 عامًا) من سوهاج، وكريم منصور السنوسي (26 عامًا) من قنا، إلى جانب محمد عبدالرحيم قاسم (53 عامًا)، ومحمد إبراهيم محمد (56 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب الحادث.