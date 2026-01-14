ضبط شاب ظهر في فيديو متداول يطلق أعيرة نارية بالطريق العام بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على شاب متورط في واقعة إطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية بالطريق العام بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بانتشار مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يحمل سلاحًا آليًا ويطلق عدة أعيرة نارية في الطريق العام، ما أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص والتحريات، تبين أن مقطع الفيديو قديم ويعود تصويره إلى عام 2023، وأن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث أطلق الشاب الأعيرة النارية دون أن يُصيب أحدًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.