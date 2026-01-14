"دهس جزء من جسده".. مصرع رجل بعد سقوطه من قطار بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي إبراهيم إبراهيم على حواش، 48 عامًا، من قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه مساء اليوم الأربعاء إثر حادث سقوط من قطار عند الطريق الدائري بدائرة مركز قليوب.

وتبين أن المتوفى سقط من أحد القطارات أثناء سيره، ما أسفر عن دهس جزء من جسده ووفاته في الحال، وجُرِي نقل جثمانه إلى مستشفى قليوب المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

حررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تنتظر أسرته انتهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مقابر العائلة.