إعلان

خطوة على الحلم.. جماهير الإسكندرية تتابع مباراة مصر ضد السنغال (فيديو وصور)

كتب : مصراوي

08:35 م 14/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جماهير الإسكندرية تتابع مباراة مصر ضد السنغال (8)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الإسكندرية تتابع مباراة مصر ضد السنغال (7)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الإسكندرية تتابع مباراة مصر ضد السنغال (6)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الإسكندرية تتابع مباراة مصر ضد السنغال (5)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الإسكندرية تتابع مباراة مصر ضد السنغال (4)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الإسكندرية تتابع مباراة مصر ضد السنغال (3)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الإسكندرية تتابع مباراة مصر ضد السنغال (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تابعت جماهير الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، من داخل الأندية الجماهيرية والمقاهي والساحات الشعبية، مباراة المنتخب المصري أمام السنغال في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، وسط أجواء حماسية وترقب كبير.

ونقل موقع "مصراوي" جانبًا من متابعة الجماهير وتفاعلهم داخل نادي الاتحاد السكندري، حيث توافد المئات من المشجعين حاملين الأعلام ومرتدين قمصان المنتخب.

وامتزجت الهتافات الوطنية بلحظات التوتر مع كل هجمة أو فرصة ضائعة، بينما علت صيحات المشجعين مع كل تصدٍ أو تمريرة ناجحة.

ويأمل الجمهور المصري أن ينجح "الفراعنة" في تجاوز عقبة السنغال، حامل لقب نسخة 2022، والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 2017، في طريقهم نحو اللقب الثامن في تاريخهم، بعد تتويجهم سابقًا أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010.

في المقابل، يسعى منتخب السنغال إلى بلوغ النهائي الثالث على التوالي، بعد أن خسر نهائي 2019 أمام الجزائر، وتُوّج بلقب 2022 على حساب مصر بركلات الترجيح، في مباراة لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر والسنغال اليوم بث مباشر مباراة مصر والسنغال نادي الاتحاد السكندري مباراة منتخب مصروالسنغال الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
الموضة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
معركة الإنترنت في إيران.. ما هو "ستارلينك"؟ وكيف تطارده السلطة؟
حكايات الناس

معركة الإنترنت في إيران.. ما هو "ستارلينك"؟ وكيف تطارده السلطة؟

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور