"دهس جزء من جسده".. مصرع رجل بعد سقوطه من قطار بالمنوفية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تابعت جماهير الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، من داخل الأندية الجماهيرية والمقاهي والساحات الشعبية، مباراة المنتخب المصري أمام السنغال في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، وسط أجواء حماسية وترقب كبير.

ونقل موقع "مصراوي" جانبًا من متابعة الجماهير وتفاعلهم داخل نادي الاتحاد السكندري، حيث توافد المئات من المشجعين حاملين الأعلام ومرتدين قمصان المنتخب.

وامتزجت الهتافات الوطنية بلحظات التوتر مع كل هجمة أو فرصة ضائعة، بينما علت صيحات المشجعين مع كل تصدٍ أو تمريرة ناجحة.

ويأمل الجمهور المصري أن ينجح "الفراعنة" في تجاوز عقبة السنغال، حامل لقب نسخة 2022، والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 2017، في طريقهم نحو اللقب الثامن في تاريخهم، بعد تتويجهم سابقًا أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010.

في المقابل، يسعى منتخب السنغال إلى بلوغ النهائي الثالث على التوالي، بعد أن خسر نهائي 2019 أمام الجزائر، وتُوّج بلقب 2022 على حساب مصر بركلات الترجيح، في مباراة لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير.