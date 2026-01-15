محافظ جنوب سيناء: حققنا ثورة إنشائية في قطاع المياه والصرف خلال 2025

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن ملف تحسين البنية التحتية على رأس أولويات العمل بالمحافظة، خاصة فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، والذي شهد هذا ثورة إنشائية غير مسبوقة خلال عام 2025، بهدف تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين لعقود قادمة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى إنشاء محطة تحلية جديدة بمدينة شرم الشيخ بطاقة تتراوح بين 30 إلى 60 ألف متر مكعب يومي، لتأمين احتياجات المواطنين من المياه وتوفير خدمة أفضل للسائحين، خاصة في فترات الذروة السياحية بالمدينة، إضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء المأخذ البحري بسعة 35 ألف متر مكعب يومي، لتغذية محطات "الشباب، نبق، ونبق الجديدة"، وهو ما يضمن استقرار جودة المياه المقدمة وضمان توافرها، بجانب تطوير محطة المعالجة وتوسيعها بطاقة 7500 متر مكعب يومي، لتحسين خدمة الصرف الصحي بشرم الشيخ.

وتابع : وفي مدينة طابا جرى إنشاء محطة التحلية الجديدة بسعة 5000 متر مكعب يومي، وجاري تنفيذ خط مغذى لطابا بطول 2.8 كيلو متر، لإنهاء أي تحديات كانت تواجه المدينة في السابق وتحسين الخدمة للمنشآت السياحية والمواطنين، مشيرًا إلى أن مدينة نويبع جرى بها إحلال وتجديد طلمبات تعويض الضغط العالي بمحطة التحلية القديمة بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومي، للحفاظ على كفاءة الإنتاج.

وأكد أنه جرى تشغيل منظومات متكاملة للمياه و الصرف الصحي "تحلية، رفع، معالجة" داخل التجمعات التنموية الحمة والسحيمي والنهايات بمدينة رأس سدر، إضافة إلى إحلال وتجديد رافع رأس مسلة القديم، وتطوير شبكات مياه أرض الجمعية، موضحًا أن هذا المشروع بمثابة خدمة متكاملة للمواطن، ويشجع على الاستقرار السكاني، و يساهم في زيادة الرقعة الزراعية في سيناء.

وعن مدينة سانت كاترين، قال المحافظ، أنه جرى إحلال وتجديد ما يقرب من 6250 مترًا طوليًا من خطوط البولي إيثيلين بين محطة 11 و 29 بأبورديس، وإحلال وتجديد 4 طلمبات في محطات بمحاور فيران وسانت كاترين، إضافة إلى إحلال المطرقة المائية بمحطة 11، وجارى إحلال وتجديد وتركيب 6 وحدات رفع في محطة 29، بجانب التركيز على إنشاء شبكات فرعية ووصلات منزلية، وشبكات صرف صحي في تجمعات مثل "الأسقف، الزيتونة، النصرة، الأسباعية، الخرازين"، وجاري العمل في الشامية، لضمان وصول الخدمة إلى أهالي هذه التجمعات.

ولفت إلى أن هذه المشروعات توفر الارتقاء بالمستوى الصحي والبيئي لمواطني التجمعات، وحماية البيئة الفريدة لسانت كاترين بالتزامن مع خدمة مشروع التجلي الأعظم، بجانب توفير فرص عمل للشباب، و ضمان بنية تحتية قوية للمستثمر ، ومنح المواطن حقه في كوب مياه نظيف، ومنظومة صرف صحي كريمة.