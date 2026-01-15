إعلان

لاميتا فرنجية بفستان جريء ونسرين طافش محتشمة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 15/01/2026
إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وصفها الجمهور بالمحتشمة، إذ ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض.

جيهان الشماشرجي

شاركت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي، متابعيها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجية

خطفت الفنانة لاميتا فرنجية، الأنظار إليها من خلال إطلالاتها الجريئة التي ارتدت خلالها فستان جريء باللون الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نورهان

نشرت الفنانة نورهان، صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة ولاقت إعجاب محبيها.

مريم أوزرلي

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، متابعيها صورا من أحدث ظهور لها، ظهرت خلالها بفستان مشجر أنيق، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يمنى طولان

ظهرت الفنانة يمنى طولان، بمكياج هادئ، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ساندي

خضعت الفنانة ساندي، لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة.

مروة الأزلي

شاركت الفنانة مروة الأزلي، صورًا جديدة من أحدث ظهور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وظهرت خلالها بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

جيهان الشماشرجي نسرين طافش لاميتا فرنجية نورهان مريم  أوزرلي يمنى طولان مروة الأزلي ساندي هنا الزاهد لقطات نجوم الفن

