باكستان.. تعطل حركة الطيران في كراتشي بسبب الضباب الكثيف

كتب : مصراوي

10:45 ص 15/01/2026

شهدت مناطق متفرقة من مدينة كراتشي انتشار ضباب كثيف، صباح اليوم الخميس، وانخفاض الرؤية في بعض أجزاء المدينة الساحلية بجنوب باكستان، إلى 50 مترا فقط، مما تسبب في مواجهة المسافرين لصعوبات وتعطيل حركة الطيران خلال ساعات الصباح الباكر.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية القول إن الضباب الكثيف أدى إلى انخفاض الرؤية إلى 50 مترا في مطار جناح الدولي بكراتشي، ما تسبب في تعليق حركة الطيران.

كما تأثرت الرؤية في مناطق أخرى بالمدينة.

ونتيجة للرؤية الضعيفة، تأثرت رحلات طيران لما لا يقل عن 10 طائرات، بينما تمكنت رحلتان بديلتان من الإقلاع بحسب جدول الرحلات.

