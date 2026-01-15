ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 12.55 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.59 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.