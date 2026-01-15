بشهادات عالمية.. منظومة الدواجن المصرية تحقق الريادة في الأمان الحيوي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إنجازًا مزدوجًا، حققته منظومة الثروة الداجنة في مصر، فيما يتعلق بنجاح الرقابة الميدانية وتفوق المعامل البحثية، حيث ارتفع إجمالي المنشآت المعتمدة دولياً من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية إلى 59 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، مدعومة باجتياز معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، لاختبارات الكفاءة العالمية بنسبة نجاح 100%.

وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، رسميا 22 منشأة داجنة جديدة كخالية من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، ليصل إجمالي المنشآت المعتمدة دولياً في مصر إلى 59 منشأة.

وأشاد وزير الزراعة، بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحقيق هذا الإنجاز الدولي، وتكاتف الجهود داخل الهيئة، مؤكداً أن هذا النجاح يبعث برسالة طمأنة للمستثمر والمستهلك على حد سواء، حيث يثبت امتلاك مصر بيئة استثمارية آمنة تفتح آفاقاً واسعة للتصدير، وتدار وفق أعلى معايير الجودة الصحية العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور حامد الأَقنَص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذا الإنجاز يعكس دور الهيئة كحائط صد للثروة الداجنة، مشيراً إلى أن تحويل التحديات الوبائية إلى فرص تصديرية جاء نتاج رقابة ميدانية صارمة وتطبيق دقيق لمعايير الأمن الحيوي التي جعلت المنتج المصري منافساً قوياً في الأسواق الخارجية.

واستعرض رئيس الهيئة في تقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة، جهود الهيئة والإدارات التابعة لها، في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم اعتماد الإدارة المركزية للطب الوقائي، خططاً استباقية ومنظومات إنذار مبكر، مع تنفيذ برامج مسح شاملة لضمان استدامة خلو المنشآت من الأمراض الوبائية.

وأوضح ان إدارة الدواجن، لعبت دورًا مهمًا في هذا الشأن، فيما يتعلق بالدقة في التنفيذ وتقديم الدعم الفني اللصيق للمستثمرين، لضمان مطابقة المزارع للمعايير الدولية وإعداد الملفات الفنية التي ساهمت في تسريع وتيرة الاعتماد العالمي.

وشدد الأقنص على مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها لحماية الاقتصاد القومي ودعم الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.

وفي إنجاز دولي آخر يرسخ مكانة البحث العلمي الزراعي المصري، كشفت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية عن نجاح المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية في اجتياز اختبار الكفاءة الدولي، بنسبة نجاح بلغت 100%، وذلك في تشخيص وتصنيف فيروسات "إنفلونزا الطيور" و"النيوكاسل".

وأوضحت عيد، ان ذلك الاختبار نظمه المعمل المرجعي التابع لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية بدولة أستراليا CSIRO، حيث تم نجح المعهد في تحقيق نسبة 100% في الفحص والتحليل الجزيئي، كما شمل الاختبار أخطر الأمراض التي تهدد صناعة الدواجن عالمياً (إنفلونزا الطيور والنيوكاسل)، الأمر الذي يعد شهادة دولية بكفاءة المعامل المصرية ومواكبتها للمعايير العالمية المعتمدة.

وتابعت أن ذلك يعزز قدرة الدولة على رصد الأمراض الوبائية والعابرة للحدود بدقة متناهية، فضلا عن دعم منظومة الرقابة البيطرية مما يفتح آفاقاً واسعة لزيادة الصادرات الداجنة المصرية، واتخاذ إجراءات وقائية مبنية على نتائج معملية موثوقة عالمياً، لافتة إلى استمرار المعمل المرجعي الدولي لمرض انفلوانزا الطيور المعتمد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH في القيام بدوره كحائط صد أول للأمن الحيوي والأمن الغذائي في مصر، من خلال رصد التحورات الجينية للفيروسات ودعم برامج التحصين والمكافحة، بما يضمن استدامة صناعة الدواجن وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري.