محافظ أسوان ينعى عوض هدل شيخ مشايخ البشارية

كتب : إيهاب عمران

10:37 ص 15/01/2026

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية، الذى وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ ٧٦ عاماً.

وأشار المحافظ فى بيان له، إلى عوض أفنى عمره فى العمل العام، حيث كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأبرز أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، كما كان له دور هام في تحقيق المصالحات ووأد الفتن بين العائلات والقبائل ومختلف الفئات.

وأوضح أن محافظة أسوان فقدت قامة كبيرة ورمزاً وطنياً مخلصاً له أيادي بيضاء فى ميادين الخير والعمل المجتمعى، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

أسوان إسماعيل كمال عوض هدل

