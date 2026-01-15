منتخب مصر يفقد لاعبه في مباراة نيجيريا

"رقم غائب منذ 51 عاما".. ماذا ينتظر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

يفقد منتخب مصر مدافعه حسام عبد المجيد، في المباراة المقبلة ضد منتخب نيجيريا، في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري، في السادسة مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية 2025.

وخاض 6 لاعبين من منتخب مصر مباراة السنغال، في نصف نهائي أمم أفريقيا، تحت تهديد الإيقاف عن المباراة المقبلة، في حال تلقي أي منهم بطاقة صفراء.

هؤلاء اللاعبون هم، محمد الشناوي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، مروان عطية، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح، ولم يتلقى أي منهم بطاقة صفراء، سوى حسام عبد المجيد، بالتالي يغيب عن اللقاء المقبل ضد نيجيريا.

اقرأ أيضًا:

هل يحصل جون إدوارد على عمولة من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز؟



إصابة خطيرة وانتكاسة.. سر قناع فيكتور أوسيمين



