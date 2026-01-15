مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

منتخب مصر يفقد لاعبه في مباراة نيجيريا

كتب : هند عواد

11:02 ص 15/01/2026
يفقد منتخب مصر مدافعه حسام عبد المجيد، في المباراة المقبلة ضد منتخب نيجيريا، في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري، في السادسة مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية 2025.

وخاض 6 لاعبين من منتخب مصر مباراة السنغال، في نصف نهائي أمم أفريقيا، تحت تهديد الإيقاف عن المباراة المقبلة، في حال تلقي أي منهم بطاقة صفراء.

هؤلاء اللاعبون هم، محمد الشناوي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، مروان عطية، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح، ولم يتلقى أي منهم بطاقة صفراء، سوى حسام عبد المجيد، بالتالي يغيب عن اللقاء المقبل ضد نيجيريا.

حسام عبد المجيد مصر ونيجيريا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

