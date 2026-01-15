ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.55 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.09 جنيه للشراء، و125.64 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.99 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.99 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردني: 66.18 جنيه للشراء، و66.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 152.31 جنيه للشراء، بزيادة 33 قرشًا، و154.93 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.