إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:46 ص 15/01/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.55 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.09 جنيه للشراء، و125.64 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.99 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.99 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردني: 66.18 جنيه للشراء، و66.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 152.31 جنيه للشراء، بزيادة 33 قرشًا، و154.93 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار البحريني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ22 آلية عسكرية.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السوري وتعتقل 3
شئون عربية و دولية

بـ22 آلية عسكرية.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السوري وتعتقل 3
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يكشف عن غاية ما يطمح إليه بعد سن الـ80
مصراوى TV

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يكشف عن غاية ما يطمح إليه بعد سن الـ80
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم الياباني ويؤكد تعزيز التعاون التعليمي
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم الياباني ويؤكد تعزيز التعاون التعليمي

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
كرة نسائية

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى
أخبار

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي جديد في مصر