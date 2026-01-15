شيخ الأزهر عن عدم حصوله على "نوبل": أمانة العلم تفوق أي جائزة

علّق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على عدم حصوله على جائزة نوبل، بعد أن طالب كثيرون بمنحها له لدوره في المصالحات والسلام العالمي.

وقال شيخ الأزهر:" لا أشغل نفسي بالجوائز أو الترشيحات، وأن مواقفي لا تُبنى على السعي للاستحسان"، مشددًا على أن حمل أمانة العلم داخل الأزهر شرف يفوق أي تقدير".

وأشار الإمام الأكبر، إلى أن أبسط متع الحياة لديه كتاب وقطعة خبز وكوب شاي وجلسة هادئة في صعيد مصر.

وأكد الإمام الأكبر أن الدفاع عن فلسطين موقف أزهري ثابت لا يتغير، وأن الأمة العربية قادرة – إذا ما توحدت – على إنقاذ هذا الشعب الفلسطيني الأعزل.