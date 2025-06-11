كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، عددا من المجمعات الرياضية المتطورة بنظام حق الانتفاع (BOT) في مناطق الأندلس، وبستان العاصمة، وزهرة العاصمة، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية في المدن الجديدة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

شهدت الافتتاحات حضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن إنشاء هذه الملاعب يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير بيئة رياضية متكاملة للشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وهو ما يُعد جزءًا أساسيا من الخطة الاستراتيجية لنشر ثقافة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى نظام حق الانتفاع (BOT) يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المنشآت، وإنشاء مشروعات رياضية دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على ملكية الدولة للمرافق.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات الرياضية الجديدة في المدن العمرانية الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع المستثمرين في مختلف القطاعات، وحرصها على تعزيز الاستثمارات في قطاع الشباب والرياضة من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لضمان استدامة تلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الشباب.

وأشار وزير الشباب، إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في المدن الجديدة بما يتماشى مع رؤية الدولة في التوسع العمراني وتوفير الخدمات المتكاملة للمواطنين، للوصول إلى المناطق الجديدة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتكون الرياضة عنصرا أساسيا في نمط حياة المواطن المصري، مؤكدا أن تلك المشروعات ستسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية، واحتضان المواهب في مختلف الألعاب.

من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالطفرة التي شهدتها البنية التحتية للرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب لتوفير الدعم اللازم للشباب وتطوير المنشآت الرياضية.

وثمّن محافظ القاهرة، جهود وزارة الشباب والرياضة في رعاية الموهوبين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ برامج رياضية تتناسب مع احتياجات الشباب وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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