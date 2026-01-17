إعلان

ممدوح الدماطي: التعاون الدولي مهم في خدمة الآثار

كتب- محمد لطفي:

01:08 م 17/01/2026

مؤتمر الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، إن الآثار تمثل قوة مصر الناعمة، مشيرًا إلى أن القاهرة التاريخية تم تسجيلها عام 2015 على محيط 32 كم، وهي مساحة شاسعة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار تحت عنوان "الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة"، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أن التكاتف الدولي كان له كبير الأثر في العديد من الأحداث ومن أبرزها نقل معبدي أبوسمبل.

وتابع "الدماطي": التعاون الدولي في خدمة الآثار مهم جدًا، مؤكدًا أنه شارك في تنظيم معرض أثري إلى سويسرا ترضية لهم بعد حادث الدير البحري.

