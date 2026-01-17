نائب السلام والنهضة يعلن 250 فرصة عمل ضمن مبادرة "لا للبطالة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بالتعاون مع المستشار محمد سليمان، أمين قسم حزب مستقبل وطن بالسلام ثان، عن توافر عدد من فرص العمل ضمن مبادرة "لا للبطالة"، في إطار دعم جهود الدولة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح النائب، في بيان، أن المبادرة توفر 50 محاسبًا ماليًا لإحدى الشركات الكبرى، و100 سائق برخص خاصة وثالثة وثانية وأولى، و100 مندوب مبيعات لإحدى الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة تتمتع بمميزات عديدة، من بينها مرتبات مجزية، وتأمين اجتماعي وصحي، وتوفير سكن مجاني للمغتربين.

وأضاف أن مواعيد التقديم ستكون على النحو التالي:

- للمحاسبين: يومي السبت والأحد 17 و18 يناير من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

- للسائقين: يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 يناير من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

- لمندوبي المبيعات: يومي الأربعاء والخميس 21 و22 يناير من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

وأكد النائب محمد نصر الأسيوطي، أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لدعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة





شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة





سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟



