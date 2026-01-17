إعلان

مع أنباء التعديل الوزاري.. ننشر آلية موافقة البرلمان على الحكومة الجديدة

كتب : نشأت علي

01:00 م 17/01/2026

مجلس النواب

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن إجراء تغيير حكومي جديد، وذلك بالتزامن مع تشكيل مجلس النواب الجديد.

وحددت المادة 146 من الدستور آليات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تنص على أن يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يُعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

آلية موافقة البرلمان على الحكومة الجديدة أنباء التعديل الوزاري إجراء تغيير حكومي جديد

