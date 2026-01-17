إعلان

السيسي يطمئن هاتفيًا على صحة البابا تواضروس

كتب : محمد نصار

01:17 م 17/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الث

كتب- محمد نصار:

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاطمئنان على صحة قداسته.

واطمأن الرئيس، خلال الاتصال، على حالة قداسة البابا، إثر الجراحة البسيطة التي أجريت لقداسته بإحدى الكليتين مؤخرًا، وطمأن قداسةُ البابا بدوره الرئيس وشكره على مشاعره الطيبة واهتمامه.

