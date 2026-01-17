حالة الطقس.. الحرارة أقل من 5 درجات والأرصاد تحذر من الصقيع والأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة من حيث درجات الحرارة نهارًا، إلا أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تستوجب الحذر، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن الشبورة المائية الكثيفة هي الظاهرة الجوية المسيطرة حاليًا، حيث تمتد تأثيراتها حتى الساعة العاشرة صباحًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية، مشيرة إلى أن هذه الشبورة تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.

وتابعت: رغم استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية نهارًا، إلا أنها تنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل، لتكون على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية، فيما تنخفض في المدن الجديدة إلى 8 درجات.

وأكدت أن وسط سيناء وشمال الصعيد تتشكل فيهما موجات من الصقيع، حيث تتراجع درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي أن فرص سقوط الأمطار تشهد زيادة ملحوظة عن الأيام السابقة، ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، وتشمل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وشددت منار غانم، على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة عند الخروج في الساعات المتأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.

