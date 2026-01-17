إعلان

حالة الطقس.. الحرارة أقل من 5 درجات والأرصاد تحذر من الصقيع والأمطار

كتب : محمد عبدالناصر

12:25 م 17/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
  • عرض 7 صورة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة من حيث درجات الحرارة نهارًا، إلا أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تستوجب الحذر، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن الشبورة المائية الكثيفة هي الظاهرة الجوية المسيطرة حاليًا، حيث تمتد تأثيراتها حتى الساعة العاشرة صباحًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية، مشيرة إلى أن هذه الشبورة تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.

وتابعت: رغم استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية نهارًا، إلا أنها تنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل، لتكون على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية، فيما تنخفض في المدن الجديدة إلى 8 درجات.

وأكدت أن وسط سيناء وشمال الصعيد تتشكل فيهما موجات من الصقيع، حيث تتراجع درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي أن فرص سقوط الأمطار تشهد زيادة ملحوظة عن الأيام السابقة، ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، وتشمل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وشددت منار غانم، على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة عند الخروج في الساعات المتأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أجواء شتوية سقوط الأمطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مع أنباء التعديل الوزاري.. ننشر آلية موافقة البرلمان على الحكومة الجديدة
أخبار مصر

مع أنباء التعديل الوزاري.. ننشر آلية موافقة البرلمان على الحكومة الجديدة
مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
أخبار مصر

رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
مصراوى TV

من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا