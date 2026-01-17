رئيس أمن الدولة الأسبق: تدخل الرئيس السيسي صحح مسار العملية الانتخابية

قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص شخصيًا على تصحيح مسار العملية الانتخابية الأخيرة وتقويمه، مشيرًا إلى أن تدخله الحكيم حال دون أن تتخذ الأحداث مسارًا مغايرًا تمامًا لما هو عليه الآن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن جهازه قد حذّر فور اندلاع ثورة 25 يناير من أن الأحداث في تونس وبعض دول الجوار لم تكن عفوية، بل كانت جزءًا من مخطط مؤامرة منظم، موضحًا أن تلك الصيحات التحذيرية لم تجد في حينها الآذان المصغية التي تليق بخطورتها.

وتابع رئيس الجهاز الأسبق: المرحلة الحرجة شهدت تعاونًا وثيقًا ومثمرًا بين مؤسستي القوات المسلحة والشرطة، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تملك رؤية استباقية واضحة حيال جماعة الإخوان، حيث راقبت تحركاتهم وأساليب عملهم بكل دقة منذ البداية.

وشدد اللواء عبدالرحمن، على أن التقرير الذي أصدره جهاز أمن الدولة في 25 يناير، كان خلاصة جهد مضنٍ وعمل دؤوب ليل نهار، هادفًا في جوهره إلى حماية مصر وصون استقرارها.

وأكد أن هذا العمل تم بتنسيق كامل مع القوات المسلحة تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي كان يتولى آنذاك منصب مدير المخابرات الحربية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟