صور.. محافظ القاهرة يتفقد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 بمدرسة الشهيد محمود مجدي الإعدادية بنين بحي روض الفرج، للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث يؤدي 214 ألفًا و367 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية) في 746 لجنة، من بينهم 213 ألفًا و136 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة، و1029 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و100 طالب وطالبة بالإعدادية الرياضية، و60 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و42 طالبًا وطالبة مكفوفين.

رافق محافظ القاهرة في جولته، حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وهمت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، مضيفًا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

والتقى محافظ القاهرة، مع عدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأداء الامتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تُجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

