أسرة تتهم شابًا بالاعتداء الجنسي على طفلتهم بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

في واقعة أثارت صدمة في عزبة السيد ميمونة بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، حررت أسرة طفلة محضرًا ضد شاب في العقد الثالث من عمره، متهمة إياه بالاعتداء الجنسي على ابنتهم.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة في العقد الأول من العمر، بتعرضها للاعتداء الجنسي على يد أحد الشباب بعزبة السيد ميمونة.

وأوضح البلاغ الذي يحمل رقم 11128 مركز زفتى، أن الطفلة تُدعى "رفيدة. ا. ر. ح." وتبلغ من العمر 9 سنوات، وأنها تعرضت للاعتداء من قبل شاب يُدعى "الراعي. ش. م" ويبلغ من العمر 20 عامًا.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم قام بإعطاء الطفلة أموالًا لشراء حلوى، ثم سحبها داخل المنزل، وكتم أنفاسها، ونزع عنها ملابسها، واعتدى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة للتحقيق.