إصابة شخصين في تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

05:48 م 22/04/2026

جانب من الحادث

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم ثلاث سيارات على الطريق الزراعي أسيوط/القاهرة، أمام مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

إخطار أمني بالحادث

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ثلاث سيارات بالطريق الزراعي أسيوط/القاهرة أمام قرية بني سند، ووجود مصابين في موقع البلاغ.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز منفلوط إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نتائج المعاينة الأولية

وبالمعاينة الأولية والفحص، تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 2125 ع ج ب، والسيارة رقم 2318 ي ر س، والسيارة رقم 9842 ي ا ف، نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة حامد. ز (34 عامًا)، وأحمد. ج (18 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطريق الزراعي تصادم سيارات أسيوط مركز منفلوط

