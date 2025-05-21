محافظ المنيا يستمع لمطالب أهالى جزيرة شارونة: حل مشاكلكم أولوية قصوى

المنيا- جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمركز مغاغة، زار خلالها قرية جزيرة شارونة لمتابعة فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة التي نُظمت بالتعاون بين الجامعة البريطانية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وحجم إقبال أهالى القرية والقرى المجاورة، ورضاهم عن ما يقدم لهم من رعاية صحية وعلاجية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين وأهالي قرية جزيرة شارونة تبادل معهم الحديث، مستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجها بالاستجابة الفورية لكافة الحالات الإنسانية، مؤكداً أن حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم أولوية قصوى وهدف أساسي للوصول بالخدمات

وخاصة الصحية لأهالينا فى كل مركز وقرية.

وأعرب أهالى القرية عن سعادتهم بالزيارة والجهود الضخمة التى يبذلها اللواء كدواني ويشعر بها الجميع فى كل القطاعات الخدمية، مقدرين الزيارات الميدانية المتكررة التي يقوم بها لمركز مغاغة والقرى التابعة له، مما ينعكس إيجابيا على كافة الخدمات المقدمة لهم فى كل موقع من مواقع العمل.

رافق المحافظ خلال الزيارة إيهاب عبد العظيم وسعودي عبد الرحمن عضوا مجلس النواب، والدكتورة رنا رؤوف شادى عضو مجلس الشيوخ ، والدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.