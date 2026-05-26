إعلان

شيخ الأزهر يتضرع بالدعاء بحفظ الأمتين العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:17 م 26/05/2026

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرَّئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وإلى الأمتين العربيَّة والإسلاميَّة: ملوكًا ورؤساءَ وأُمراءَ وشعوبًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أنْ يعيدَه علينا وعلى الإنسانيَّةِ جمعاء بالخيرِ واليُمن والبركات، وأنْ ينعمَ على العالمِ بالأمن والسَّلام والاستقرار.

وتضرع شيخ الأزهر بالدعاء إلى المولى -عز وجل -في هذه الأيام المباركة -أنْ يَحفظَ أُمَّتنا العربيَّة والإسلاميَّة ويحميها من كلِّ سوءٍ ومكروه، وأن يحقنَ دماءَها، ويؤلِّف بين قلوبِ أبنائها، ويُوحِّد صفوفِهم، وأن يُجنِّبها الفِتَنَ ما ظهر منها وما بطن، وألَّا يجعل بأسها بينها، وأن يُجنِّب العالمَ نيران الحروب ودمار الصِّراعات، وأنْ يُعيدَ هذه المناسبة المباركة على الإنسانيَّةِ جمعاء بالأمنِ والأمان، إنَّه سبحانه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي شيخ الأزهر عيد الأضحى المبارك

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بلجيكا البداية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

بلجيكا البداية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
تبدأ من 839 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارات جيلي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

تبدأ من 839 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارات جيلي الجديدة في مصر
قوة جماهير الزمالك وعلاقته بـ شيكابالا.. تصريحات زيزو تثير الجدل
رياضة محلية

قوة جماهير الزمالك وعلاقته بـ شيكابالا.. تصريحات زيزو تثير الجدل
10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم
سفر وسياحة

10 صور لأجمل وأشهر 8 حدائق في العالم
بعد واقعة القرد الهارب.. غزالة تثير الجدل بالمنوفية ومكافأة لمن يعثر عليها
أخبار المحافظات

بعد واقعة القرد الهارب.. غزالة تثير الجدل بالمنوفية ومكافأة لمن يعثر عليها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خصم 50%.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة