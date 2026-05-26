مصرع شاب غرقًا داخل بحر دروة بأشمون في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:25 م 26/05/2026

شهدت قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب مصرعه غرقًا داخل البحر المار بالقرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

بلاغ وانتقال قوات الإنقاذ


تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب داخل بحر دروة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثمان الشاب "محمد أحمد"، 16 عامًا.

تحرير محضر بالواقعة


جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

حزن بين الأهالي


وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية دروة عقب انتشار نبأ مصرع الشاب، حيث حرص الأهالي على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين حسن سيرته بين أبناء القرية.

