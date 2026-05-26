إعلان

رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات بنها الجامعية خلال إجازة العيد

كتب : أسامة علاء الدين

12:30 م 26/05/2026

مستشفيات جامعة بنها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفعت مستشفيات جامعة بنها حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة الجامعة لتأمين الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية بمختلف الأقسام العلاجية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه "الجيزاوي" بضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم، والعمل على تخفيف المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستشفى الجامعي لضمان استمرار تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

رفع درجة الاستعداد بالأقسام الحرجة

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال إجازة العيد، مع توفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

غرفة عمليات على مدار الساعة

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، إلى جانب تنظيم الإجازات والراحات، وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، مع مضاعفة النوبتجيات خلال فترة عيد الأضحى لضمان تقديم الخدمة العلاجية للمترددين على المستشفيات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفيات جامعة بنها عيد الأضحى القليوبية المستشفى الجامعي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
علاقات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
ضربة قوية قبل عيد الأضحى.. ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
حوادث وقضايا

ضربة قوية قبل عيد الأضحى.. ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
مشاهد من توافد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات
شئون عربية و دولية

مشاهد من توافد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات
القصة الكاملة لحكم حبس مروان بابلو بتهمة ازدراء الأديان
زووم

القصة الكاملة لحكم حبس مروان بابلو بتهمة ازدراء الأديان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خصم 50%.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة