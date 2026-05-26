رفعت مستشفيات جامعة بنها حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة الجامعة لتأمين الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية بمختلف الأقسام العلاجية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه "الجيزاوي" بضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم، والعمل على تخفيف المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستشفى الجامعي لضمان استمرار تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

رفع درجة الاستعداد بالأقسام الحرجة

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال إجازة العيد، مع توفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

غرفة عمليات على مدار الساعة

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، إلى جانب تنظيم الإجازات والراحات، وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، مع مضاعفة النوبتجيات خلال فترة عيد الأضحى لضمان تقديم الخدمة العلاجية للمترددين على المستشفيات.