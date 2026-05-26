أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقديم للموسم الثاني من مسابقة دولة التلاوة، التي تقام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، ودعم ريادتها في هذا المجال.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، من مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم جيل جديد من القراء يجمع بين جودة الأداء وحسن الصوت وإتقان أحكام التلاوة، بما يعزز مكانة مصر بوصفها "دولة التلاوة".

فروع مسابقة دولة التلاوة

وتشمل المسابقة فرعي:

التجويد

الترتيل

قائمة جوائز النسخة الثانية من مسابقة دولة التلاوة

تشمل جوائز المسابقة مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع التجويد،

ومليون جنيه للحائز على المركز الأول في فرع الترتيل

شروط الاشتراك في النسخة الثانية من مسابقة دولة التلاوة

إجادة تامة لأحكام التجويد

الاشتراك في فرع واحد فقط (تجويد أو ترتيل)

ألا يكون المتقدم من القراء أو المبتهلين المعتمدين في الإذاعة

ألا يكون من قراء السور المعتمدين بوزارة الأوقاف

ألا يكون المتقدم قد وصل إلى نهائيات الموسم الأول من المسابقة

وشددت وزارة الأوقاف، على أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار من الأئمة وأصحاب الأصوات الحسنة في أنحاء الجمهورية، على أن يكون آخر موعد للتقديم 30 يونير المقبل.

ويمكن الاشتراك من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا