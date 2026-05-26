إعلان

كيفية التقدم للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة".. الرابط والشروط

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:04 ص 26/05/2026 تعديل في 11:53 ص

دولـــــــة التــلاوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقديم للموسم الثاني من مسابقة دولة التلاوة، التي تقام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، ودعم ريادتها في هذا المجال.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، من مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم جيل جديد من القراء يجمع بين جودة الأداء وحسن الصوت وإتقان أحكام التلاوة، بما يعزز مكانة مصر بوصفها "دولة التلاوة".

فروع مسابقة دولة التلاوة

وتشمل المسابقة فرعي:

التجويد

الترتيل

قائمة جوائز النسخة الثانية من مسابقة دولة التلاوة

تشمل جوائز المسابقة مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع التجويد،
ومليون جنيه للحائز على المركز الأول في فرع الترتيل

شروط الاشتراك في النسخة الثانية من مسابقة دولة التلاوة

إجادة تامة لأحكام التجويد

الاشتراك في فرع واحد فقط (تجويد أو ترتيل)

ألا يكون المتقدم من القراء أو المبتهلين المعتمدين في الإذاعة

ألا يكون من قراء السور المعتمدين بوزارة الأوقاف

ألا يكون المتقدم قد وصل إلى نهائيات الموسم الأول من المسابقة

وشددت وزارة الأوقاف، على أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار من الأئمة وأصحاب الأصوات الحسنة في أنحاء الجمهورية، على أن يكون آخر موعد للتقديم 30 يونير المقبل.

ويمكن الاشتراك من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسابقة دولة التلاوة الموسم الثاني من دولة التلاوة رابط التقديم لمسابقة دولة التلاوة شروط التقديم لمسابقة دولة التلاوة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
علاقات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
قوة جماهير الزمالك وعلاقته بـ شيكابالا.. تصريحات زيزو تثير الجدل
رياضة محلية

قوة جماهير الزمالك وعلاقته بـ شيكابالا.. تصريحات زيزو تثير الجدل
السينما والكورنيش الأكثر خطورة.. عقوبات تصل لـ 7 سنوات لمواجهة التحرش في
حوادث وقضايا

السينما والكورنيش الأكثر خطورة.. عقوبات تصل لـ 7 سنوات لمواجهة التحرش في
تبدأ من 839 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارات جيلي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

تبدأ من 839 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارات جيلي الجديدة في مصر
مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي BRT خلال إجازة عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي BRT خلال إجازة عيد الأضحى 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خصم 50%.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة