دخل مغني الراب مروان بابلو قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، عقب صدور حكم ضده بالحبس عاماً وكفالة ألف جنيه، بتهمة ازدراء الأديان.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية الحكم بالحبس ضد مروان بابلو، في الدعوى القضائية التي أقامها المحامي سمير صبري، وطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مؤدي أغاني الراب؛ استناداً إلى استخدام الابتهال الديني الشهير للشيخ النقشبندي "مولاي إني ببابك" خلال حفل بأسلوب اعتبره تجاوزاً بحق الموروث الديني والروحاني.

أزمات مروان بابلو بسبب ابتهال "مولاي"

وبدأت أزمة مروان بابلو في أكتوبر 2021، إذ قام مغني الراب الفلسطيني "شب جديد" بتعديل كلمات الابتهال الديني "مولاي إني ببابك" إلى "مروان إني ببابك" خلال مشاركته في حفل "بابلو".

وتصاعدت حدة الأزمة، ووصلت إلى حد إصدار نقابة المهن الموسيقية قرارها بمنع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، وأبلغت بذلك كافة الجهات والهيئات والمتعهدين.

وأكدت النقابة أن القرار جاء بسبب تقديم "بابلو" في إحدى حفلاته ابتهالاً دينياً ثابتاً ويحمل معاني روحانية وقيماً سامية لدى المصريين، بطريقة تحمل استهانة بهذا الدعاء وبابتذال وإفراغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلاً عن تضمن الفيديو ألفاظاً خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة، وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

ماذا قال مؤدي الراب الفلسطيني عن الأزمة؟

وتعرض "شب جديد" لانتقادات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات: "والله العظيم ما قادرة أصدق إني شفت شب جديد واقف قدامي بيقول مروان يا مروان إني ببابك قد بسطت يدي"، و"شب جديد قعد طول الحفلة مش بيغني الشتائم عشان النقابة وجه في الآخر، وهو بيدَّخل مروان بابلو بعديه قال مروان إني ببابك قد بسطت يدي" وغيرها.

وقام مؤدي أغاني الراب الفلسطيني "شب جديد" عبر خاصة "الاستوري" في صفحته بموقع "إنستجرام"، بالدفاع عن بابلو، وكتب: "أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل، وكل الحب والاحترام لأخوي مروان، واضح أني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها، ولو إني كنت أعرف أنه حساس ومسيء لجمهوري المصري الحبيب، كان مستحيل يطلع مني، بتمنى إنكم ما تزعلوا مني، نيتي كانت صافية، والله ولي التوفيق".

واختتم شب جديد حديثه قائلا: "ومروان بابلو مالوش دعوة خالص".



