مشاهد من توافد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات

بدأ الحجاج منذ ساعات فجر الثلاثاء التوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، بعد قضائهم ليلتهم في مشعر منى خلال يوم التروية، وسط ارتفاع في درجات الحرارة وتطبيق إجراءات تنظيمية وصحية واسعة أعلنتها السلطات السعودية.

وشوهد الحجاج وهم يرتدون ملابس الإحرام البيضاء ويتجهون عبر طرقات عرفات نحو جبل الرحمة، الذي يرتبط بالموقع الذي ألقى فيه النبي محمد خطبته الأخيرة قبل أكثر من 1400 عام، بينما ارتفعت أصوات التلبية والدعاء في أرجاء المشعر.

ومع استمرار حركة الحشود، بدأ الحجاج التوجه إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا والاستماع إلى خطبة عرفة، في وقت وصفت فيه وكالة الأنباء السعودية حركة التنقل بأنها اتسمت بدرجة عالية من الانسيابية، في ظل خطط خاصة بتنظيم التفويج وتوفير المياه والتبريد والخدمات الصحية والإسعافية.

ويعد مسجد نمرة أحد أبرز معالم المشاعر المقدسة، إذ يرتبط بخطبة الوداع للنبي محمد خلال حجة الوداع، وتبلغ مساحته نحو 110 آلاف متر مربع، ويضم ست مآذن و64 بوابة لتسهيل حركة الحجاج.

وأعلنت السلطات السعودية أن أكثر من مليون ونصف المليون حاج قدموا من خارج المملكة خلال الموسم الحالي، فيما أشارت تقارير رسمية إلى أن أعداد الوافدين تجاوزت مستويات العام الماضي.

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات، واستقروا في أروقته استعدادًا للاستماع إلى خطبة يوم عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، في مشهدٍ إيماني مهيب يجسّد وحدة المسلمين واجتماعهم على الطاعة والعبادة.



وفي ظل الأجواء الحارة، كثفت السلطات السعودية إجراءاتها الوقائية وتحذيراتها الصحية، حيث دعت وزارة الصحة الحجاج إلى البقاء داخل المخيمات خلال ساعات الذروة حتى الساعة الرابعة عصرًا، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام المظلات الشخصية والإكثار من شرب المياه والسوائل.

توافد الحجيج إلى جبل الرحمة في مشعر #عرفات

توافد الحجيج إلى جبل الرحمة في مشعر عرفات، قلوبٌ جاءت من كل فجٍّ عميق، وعيونٌ ترفع رجاءها للسماء في أعظم مواقف العمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي إن الوضع الصحي العام للحجاج مستقر وآمن، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات تفش أو أوبئة مؤثرة حتى الآن.

كما دفعت السلطات السعودية بتجهيزات إضافية للتقليل من تأثير درجات الحرارة المرتفعة، شملت أعمدة لرش رذاذ المياه على الطرق الممتدة بين عرفات ومزدلفة ومنى، إلى جانب ممرات مظللة ونقاط للتبريد وتوزيع المياه.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، سجلت درجات الحرارة في مكة خلال الأيام الماضية نحو 44 درجة مئوية، فيما تصف السلطات السعودية الإجهاد الحراري بأنه التحدي الأكبر الذي يواجه الحجاج خلال الموسم.

وعقب غروب شمس يوم عرفة، يتجه الحجاج إلى مزدلفة للمبيت وجمع الحصى استعدادًا لرمي الجمرات في مشعر منى إيذانًا ببدء أول أيام عيد الأضحى.