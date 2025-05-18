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الدفع بـ3 سيارات إطفاء.. حريق هائل يلتهم محطة وقود داخل قرية في المنيا -صور

04:36 م الأحد 18 مايو 2025
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    حريق هائل يلتهم محطة وقود داخل قرية في المنيا (2)
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    حريق هائل يلتهم محطة وقود داخل قرية في المنيا (5)
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    حريق هائل يلتهم محطة وقود داخل قرية في المنيا (6)
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    حريق هائل يلتهم محطة وقود داخل قرية في المنيا (1)
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المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا، اليوم الأحد، على حريق هائل اندلع في محطة وقود أهالي بعزبة منسي، دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغاً من أهالي عزبة منسي بنشوب حريق هائل في محطة تزويد وقود "أهالي" بالقرب من منازل القرية، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

وجرى الدفع بثلاثة سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى فرض كردونا أمنيا بمحيط الواقعة لحين انتهاء المعمل الجنائي من المعاينة والوقوف على أسباب الحريق.

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