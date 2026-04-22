إعلان

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر

كتب : أسامة علاء الدين

04:34 م 22/04/2026

انقلاب ميكروباص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق شبرا–بنها الحر، قبل بوابات الرسوم بنحو 5 كيلومترات في اتجاه القاهرة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

الفحص والإصابات

وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب ميكروباص في موقع الحادث، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم التعامل معهم ميدانيًا ونقلهم للمستشفى.

نقل المصابين وإعادة الحركة

تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث طريق بنها الحر القليوبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

