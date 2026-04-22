شهد طريق شبرا–بنها الحر، قبل بوابات الرسوم بنحو 5 كيلومترات في اتجاه القاهرة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

الفحص والإصابات

وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب ميكروباص في موقع الحادث، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم التعامل معهم ميدانيًا ونقلهم للمستشفى.

نقل المصابين وإعادة الحركة

تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.