وداعاً للزحام التاريخي.. جولة داخل "سوق الحبشي" الجديد بالمنيا- فيديو وصور

كتب : جمال محمد

02:51 م 22/04/2026
    سوق الحبشي (4)
    سوق الحبشي (2)
    سوق الحبشي (3)
    سوق الحبشي (6)
    سوق الحبشي (7)
    سوق الحبشي (5)

تواصل محافظة المنيا انشاء أحد أهم المشروعات في مدينة المنيا للقضاء على العشوائيات، ويتمثل ذلك في إنشاء سوق الحبشي الحضاري الجديد، والذي وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 85 % تقريباً.

مصراوي أجرى بثاً مباشراً داخل المشروع لمتابعة السوق التاريخي والذي يتجاوز عمره الـ 100 عام، وكان يعاني من تكدس مئات البائعين بشكل عشوائي، إلى أن بدأت أعمال بناء السوق الجديد ومن المقرر أن يدخل الخدمة قبل نهاية العام.

وقالت المهندس. هدير ربيع المشرف العام على التنمية الحضارية بالمحافظة، إن تكلفة المشروع تصل إلى 247 مليون جنيه تقريباً، ويجرى العمل على قدم وساق لإنجازه في موعده، وفقاً لأحدث المعايير اللازمة.

وأشارت المشرف العام على التنمية الحضارية أن السوق يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتسع لاستقبال 500 بائع في الطابق الأول من المبنى المقام على مساحة 4000 متر .

كما أوضحت أن مبنى السوق الجديد يتكون من دور أرضي ودورين علويين؛ يضم الدور الأرضي والأول وحدات تجارية صغيرة مجهزة بمكان خاص وموحد لوضع الخضروات، فيما يضم الدور الثاني وحدات إدارية تُسهِم في تنشيط الحركة التجارية وتقديم خدمات متنوعة لسكان المنطقة.

وكان محافظ المنيا اللواء عماد كدواني أكد أن المشروع يمثل نقلة حضارية شاملة لإعادة تطوير قلب مدينة المنيا، وتنظيم الأنشطة التجارية بالشكل الذي يليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس مجرد إنشاء مبنى حديث، وإنما القضاء على مظاهر العشوائية وإدماج الباعة داخل منظومة تجارية منظمة توفر بيئة عمل لائقة ومجهزة لصغار الباعة، وتعيد للمنطقة مظهرها الجمالي، كما جرى عقد لقاءات تشاورية مع سكان المنطقة والتجار والباعة الجائلين لدراسة احتياجاتهم الملحة إلى سوق حضاري منظم يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين الحركة التجارية.

سوق الحبشي أسواق المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا عماد كدواني

