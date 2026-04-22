كرّمت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، ومنحت 18 رحلة عمرة للأمهات المثاليات، تقديرًا لمسيرتهن المتميزة ودورهن في تنشئة الأجيال، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور قيادات أمنية وتنفيذية وأسر المكرّمات.

تفاصيل التكريم الرسمي للأمهات المثاليات

شهدت الفعالية حضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري، إلى جانب محمد منير العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية. وجاء تكريم الأمهات المثاليات ضمن نتائج المسابقة الرسمية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار الأمهات المثاليات هذا العام، حيث جرى اختيار الفائزات وفق معايير دقيقة تعكس نماذج مشرفة في المجتمع.

رحلات عمرة تقديرًا لدور الأمهات المثاليات

تضمن التكريم منح 18 رحلة عمرة للأمهات المثاليات، بالإضافة إلى تكريم نماذج أخرى من الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، ضمن مسابقة نظمتها وحدة تكافؤ الفرص. ويأتي ذلك في إطار دعم منظومة العمل المحلي وتعزيز ثقافة تقدير النماذج الإيجابية التي ساهمت في بناء المجتمع.

إشادة رسمية بدور الأمهات المثاليات

أعربت محافظ الوادي الجديد عن اعتزازها بما قدمته الأمهات المثاليات من تضحيات، مؤكدة أن الأمهات المثاليات يمثلن ركيزة أساسية في بناء الأسرة المصرية وترسيخ القيم المجتمعية، مشيدة بدورهن في إعداد أجيال قادرة على المشاركة المجتمعية الفعالة.