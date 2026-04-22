محافظ الوادي الجديد تهدي 18 رحلة عمرة للأمهات المثاليات- صور

كتب : محمد الباريسي

04:36 م 22/04/2026
    اهداء 18 رحلة عمرة للامهات المثاليات بالوادي الجديد
    بحضور مدير أمن الوادي الجديد المحافظ تسلم رحلات عمرة للامهات المثاليات
    تسليم شهادات تقدير للامهات المثاليات بالوادي الجديد ورحلات عمرة
    تكريم الامهات المثاليات بالوادي الجديد برحلات عمرة
    محافظ الوادي الجديد تهدي رحلات عمرة للأمهات المثاليات
    رحلات عمرة للامهات المثاليات بالوادي الجديد
    بحضور قيادات الوادي الجديد اهداء حرلات عمرة للامهات المثاليات

كرّمت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، ومنحت 18 رحلة عمرة للأمهات المثاليات، تقديرًا لمسيرتهن المتميزة ودورهن في تنشئة الأجيال، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور قيادات أمنية وتنفيذية وأسر المكرّمات.

تفاصيل التكريم الرسمي للأمهات المثاليات

شهدت الفعالية حضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري، إلى جانب محمد منير العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية. وجاء تكريم الأمهات المثاليات ضمن نتائج المسابقة الرسمية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار الأمهات المثاليات هذا العام، حيث جرى اختيار الفائزات وفق معايير دقيقة تعكس نماذج مشرفة في المجتمع.

رحلات عمرة تقديرًا لدور الأمهات المثاليات

تضمن التكريم منح 18 رحلة عمرة للأمهات المثاليات، بالإضافة إلى تكريم نماذج أخرى من الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، ضمن مسابقة نظمتها وحدة تكافؤ الفرص. ويأتي ذلك في إطار دعم منظومة العمل المحلي وتعزيز ثقافة تقدير النماذج الإيجابية التي ساهمت في بناء المجتمع.

إشادة رسمية بدور الأمهات المثاليات

أعربت محافظ الوادي الجديد عن اعتزازها بما قدمته الأمهات المثاليات من تضحيات، مؤكدة أن الأمهات المثاليات يمثلن ركيزة أساسية في بناء الأسرة المصرية وترسيخ القيم المجتمعية، مشيدة بدورهن في إعداد أجيال قادرة على المشاركة المجتمعية الفعالة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران |تفاصيل

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟