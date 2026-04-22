تواصل محافظة أسوان تنفيذ مشروعات الإسكان التنموية، حيث أعلنت الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1802 منزل ضمن مشروع تطوير مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية لائقة للأهالي.

إنجازات المشروع وتكلفته

جاء ذلك خلال لقاء عمرو لاشين، محافظ أسوان، مع أحمد بسيوني، مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان، والذي أوضح أن المنازل تم تنفيذها وفق أعلى المعايير الحضارية والجمالية، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 500 مليون جنيه، ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل المساكن بالمنطقة.

حضور رسمي ومتابعة تنفيذية

شهد اللقاء حضور ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد سامي، مدير مديرية الإسكان، إلى جانب كمال الدين حسين، مدير المشروع بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعدد من المسؤولين المعنيين، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ.

دعم إضافي لاستكمال المشروع

أكد محافظ أسوان أنه جرى اعتماد تمويل إضافي بقيمة 220 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجارٍ استكمال الإجراءات النهائية من وزارة المالية، بما يتيح مواصلة تنفيذ المشروع، خاصة مع وجود 664 منزلًا آخر قيد الإحلال والتجديد حاليًا.

مشاركة مجتمعية لضمان الشفافية

وجّه المحافظ بتفعيل دور اللجان الشعبية التي تضم ممثلين عن الأهالي ونواب البرلمان والقيادات المحلية، لبحث نحو 30 حالة لتحديد مدى أحقيتها في إدراجها ضمن المشروع، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين.

تكامل مع مبادرة حياة كريمة

أشار المحافظ إلى أهمية التنسيق مع مشروعات الصرف الصحي المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لضمان تسليم المنازل المكتملة في أفضل صورة، مع الانتهاء من المعاينات الفنية اللازمة بالتعاون مع الأهالي واللجان المختصة.