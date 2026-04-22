تسليم 1802 منزل بمشروع إحلال مساكن المغتربين في نصر النوبة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:20 م 22/04/2026
    محافظ أسوان مع مسؤلى مشروع إسكان المغتربين
    محافظ أسوان ومسؤلى الإسكان

تواصل محافظة أسوان تنفيذ مشروعات الإسكان التنموية، حيث أعلنت الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1802 منزل ضمن مشروع تطوير مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية لائقة للأهالي.

إنجازات المشروع وتكلفته

جاء ذلك خلال لقاء عمرو لاشين، محافظ أسوان، مع أحمد بسيوني، مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان، والذي أوضح أن المنازل تم تنفيذها وفق أعلى المعايير الحضارية والجمالية، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 500 مليون جنيه، ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل المساكن بالمنطقة.

حضور رسمي ومتابعة تنفيذية

شهد اللقاء حضور ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد سامي، مدير مديرية الإسكان، إلى جانب كمال الدين حسين، مدير المشروع بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعدد من المسؤولين المعنيين، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ.

دعم إضافي لاستكمال المشروع

أكد محافظ أسوان أنه جرى اعتماد تمويل إضافي بقيمة 220 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجارٍ استكمال الإجراءات النهائية من وزارة المالية، بما يتيح مواصلة تنفيذ المشروع، خاصة مع وجود 664 منزلًا آخر قيد الإحلال والتجديد حاليًا.

مشاركة مجتمعية لضمان الشفافية

وجّه المحافظ بتفعيل دور اللجان الشعبية التي تضم ممثلين عن الأهالي ونواب البرلمان والقيادات المحلية، لبحث نحو 30 حالة لتحديد مدى أحقيتها في إدراجها ضمن المشروع، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين.

تكامل مع مبادرة حياة كريمة

أشار المحافظ إلى أهمية التنسيق مع مشروعات الصرف الصحي المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لضمان تسليم المنازل المكتملة في أفضل صورة، مع الانتهاء من المعاينات الفنية اللازمة بالتعاون مع الأهالي واللجان المختصة.

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات
التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟