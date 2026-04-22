شهدت محافظة الفيوم انطلاق المرحلة التاسعة من مشروع “سُترة”، في إطار تعاون إنساني مشترك بين مؤسسة “الوليد للإنسانية” ومؤسسة “مصر الخير”، بهدف تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، من خلال إعادة تأهيل وترميم مئات المنازل في عدد من محافظات الصعيد.

إطلاق المرحلة التاسعة من المشروع

استقبل محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة “الوليد للإنسانية”، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع، بحضور محمد التوني نائب المحافظ، وأمل مبدي المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، وعدد من المسؤولين.

تطوير 700 منزل في 4 محافظات

تستهدف المرحلة التاسعة من مشروع “سُترة” إعادة تأهيل ما بين 600 إلى 700 منزل في محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، وأسيوط، ضمن خطة طموحة تهدف للوصول إلى تطوير 10 آلاف منزل خلال 10 سنوات، بما يوفر سكنًا آمنًا وصحيًا للأسر الأكثر احتياجًا.

جولات ميدانية لقرى الفيوم

شملت الزيارة تفقد عدد من المنازل المستهدفة بقرية ترسا، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير، حيث تستهدف المرحلة الحالية رفع كفاءة 200 منزل بعدد من القرى، منها ترسا، قلمشاه، دفنو، السلام، غيضان، وهوارة المقطع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان.

نموذج للتنمية المستدامة

أكد محافظ الفيوم أن المشروع يجسد مفهوم التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على ترميم المنازل فقط، بل يسهم في بناء مستقبل أفضل للأسر المستفيدة، معربًا عن استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لضمان سرعة التنفيذ.

إشادة بالتعاون الدولي

من جانبها، أكدت الأميرة لمياء بنت ماجد أن توفير سكن لائق يمثل أساس الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن الشراكة مع مؤسسة مصر الخير تعكس التزامًا طويل الأمد بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أثر تنموي ملموس على أرض الواقع.

نجاحات متواصلة منذ 2017

أوضحت أمل مبدي أن مشروع “سُترة” نجح منذ انطلاقه عام 2017 في تحسين بيئة السكن لأكثر من 7200 منزل، ضمن خطة تستهدف تطوير 10 آلاف منزل، مؤكدة أن التوسع في المرحلة الجديدة يعكس نجاح الشراكة مع مؤسسة “الوليد للإنسانية”.