انطلقت فعاليات البطولة التنشيطية لسباق الهجن، اليوم الأربعاء، بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن والفروسية، وسط حضور عدد كبير من مشايخ وأبناء القبائل البدوية من مختلف المحافظات المصرية، والمشجعين من السائحين المحبين لرياضة الهجن.

4 أشواط مفاريد

قال صالح محمد، رئيس نادي الهجن بخليج العقبة، إن فعاليات سباق اليوم تتضمن 4 أشواط مفاريد، لمسافة 2 كيلو متر، مشيرًا إلى أن هجن المفاريد هي عبارة عن أصغر جعود بمعنى أن عمر الجمل لا يتعدى العامين، مشيرًا إلى أن هذه الأشواط تعد أشواط افتتاحية، ومن المقرر أن تنطلق الأشواط الرئيسية غدًا الخميس، وسط حضور مميز من محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات السياسية بالدولة.

11 شوط للبطولة التنشيطية لسباق الهجن

وأوضح رئيس نادي الهجن بخليج العقبة في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد الأشواط في هذا السباق تضمنت 11 شوط، بواقع 4 أشواط "مفاريد"، و3 "لبانة" أي الهجن الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو لمسافة 4 كيلو متر، وشوط "الثنايا" أي الهجن الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، وهو لمسافة 5 كيلو متر، إضافة إلى شوط " الماراثون" أي الهجن الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، وهو لمسافة 6 كيلو.

مشاركة 18 قبيلة

وأكد أن عدد القبائل البدوية التي تشارك في السباق بلغت 18 قبيلة من مختلف المحافظات المصرية، بإجمالي 400 جمل، وسط تنافس شديد من قبل المشاركين والمشاركين.

المحافظ وعدد من الوزراء يشهدون فعاليات الختام

ومن المقرر أن يشهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، ختام الفعاليات غدًا الخميس، إلى جانب والوفود العربية من دول السعودية والأردن، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.