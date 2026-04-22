"لازم تبطل مخدرات".. أخ يقتل شقيقه في الدقهلية والمحكمة تعاقبه

كتب : رامي محمود

04:32 م 22/04/2026

جانب من المحاكمة

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقًا لعاطل، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، داخل نطاق مركز الجمالية.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة وائل كمال صالح، وعضوية رامي منصور عباس، وأحمد عبدالرازق شطا، ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 7071 لسنة 2025 جنايات مركز الجمالية، بعد ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة وفق أوراق القضية والتحقيقات.

جريمة بدافع الخلافات الأسرية

كشفت التحقيقات أن المتهم "باسم .ا.ش.ا" أقدم على قتل شقيقه "وليد" بتاريخ 16 أكتوبر 2025، بعد خلافات نشبت بينهما بسبب محاولة المجني عليه تقويم سلوك المتهم وإبعاده عن تعاطي المواد المخدرة، ما دفع الأخير للتخطيط للتخلص منه.

تخطيط وتنفيذ الجريمة

أوضحت أوراق الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل شقيقه، وأعد سلاحًا أبيض "سكين"، وانتظر حلول الليل، ثم توجه إلى مسكن المجني عليه، حيث نشبت مشادة بينهما، قبل أن يسدد له طعنة نافذة في الصدر، تسببت في وفاته متأثرًا بإصابته، وفق تقرير الطب الشرعي.

شهادة الزوجة

ذكرت زوجة المجني عليه، شريهان رفعت، في شهادتها أمام النيابة، أن المتهم حضر إلى المنزل وطرق الباب، وعندما خرج زوجها لمقابلته، رفض الدخول ووجه له اتهامات، قبل أن يشهر سكينًا ويعتدي عليه، لتفاجأ به لاحقًا غارقًا في دمائه، بينما فر الجاني من المكان.

تحريات المباحث

أكدت تحريات المباحث أن المتهم أعد للجريمة مسبقًا، مستغلًا الخلافات مع شقيقه، وأنه كان بحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض دون مبرر قانوني، ما دعم الأدلة المقدمة ضده.

قرار المحكمة

انتهت المحكمة إلى توقيع أقصى عقوبة على المتهم، بعد ثبوت تورطه في القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب حيازته مواد مخدرة وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدقهلية جنايات المنصورة إعدام جريمة قتل

