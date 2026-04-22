العثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية في بحر بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

04:15 م 22/04/2026

العثور على جثة - أرشيفية

عثر أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه البحر، وسط حالة من الاستغراب والقلق.

انتقال الأجهزة المختصة

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالعثور على جثة شاب طافية في محيط منطقة ميناء الصيد، وعلى الفور انتقلت إلى موقع العثور على الجثمان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في محيط المكان.

انتشال الجثمان ونقله

وانتشلت الفرق المختصة الجثمان من المياه، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات لكشف الملابسات

وتباشر الجهات المختصة حاليًا تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، إلى جانب محاولة تحديد هوية الشاب، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بورسعيد جثة شاب مشرحة

تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة في مضيق هرمز
مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
