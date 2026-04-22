عثر أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه البحر، وسط حالة من الاستغراب والقلق.

انتقال الأجهزة المختصة

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالعثور على جثة شاب طافية في محيط منطقة ميناء الصيد، وعلى الفور انتقلت إلى موقع العثور على الجثمان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في محيط المكان.

انتشال الجثمان ونقله

وانتشلت الفرق المختصة الجثمان من المياه، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات لكشف الملابسات

وتباشر الجهات المختصة حاليًا تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، إلى جانب محاولة تحديد هوية الشاب، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.