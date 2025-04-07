القليوبية تعتمد خريطة الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والنجوع -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بيان موقف اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقرى والنجوع والذي تضمن التفاصيل الكاملة لأعمال التخطيط العمراني بالنسبة للمدن والقرى وغيرها من مناطق المحافظة.

أوضح محافظ القليوبية في بيان له أنه جرى اعتماد الأحوزة العمرانية لكافة مدن المحافظة وعددها 10 بنسبة 100% وتم تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 7 مدن وهي شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وقها والخانكة خلال عام 2024.

أضاف محافظ القليوبية أنه بالنسبة للقرى جرى اعتماد الأحوزة العمرانية لكافة قرى المحافظة وعددها 195 بنسبة 100% في الفترة من 2007 - 2009، مشيرا أنه جرى تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 7 قرى وهي باسوس وأبو سنة وكفر كردى وأبو زعبل وعرب العليقات وكفر منصور خلال عام 2024.

أشار محافظ القليوبية أنه جرى اعتماد 689 عزبة وجاري تحديث 255 عزبة، وجرى تحديث الحيز العمرانى لعدد 17 عزبة تابعة لمراكز قليوب وبنها وكفر شكر.