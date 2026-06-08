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السعودية تكشف تفاصيل رصد صاروخ باليستي أُطلق من اليمن

كتب : مصطفى الشاعر

06:17 م 08/06/2026

اطلاق صاروخ باليستي

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كشفت وزارة الدفاع السعودية، تفاصيل رصد صاروخ باليستي أُطلق من اليمن فجر الإثنين، موضحة ملابسات التعامل مع الحادث والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.


رصد إطلاق صاروخ من اليمن

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أن الجهات المختصة رصدت إطلاق صاروخ باليستي من اليمن فجر الإثنين.

وأوضح المالكي، أن إطلاق صافرات الإنذار في محافظة الخرج جاء كإجراء احترازي عقب رصد الصاروخ، في إطار التدابير الأمنية المتبعة للتعامل مع مثل هذه التطورات، حسبما أفادت وكالة "واس".

الصاروخ اختفى قُرب الحدود

أضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أن الصاروخ اختفى بالقُرب من الحدود، الأمر الذي استدعى تفعيل الإجراءات الاحترازية المعمول بها لضمان السلامة ومتابعة الموقف ميدانيا.

وأشار تركي المالكي، إلى أن الجهات المختصة تواصل متابعة تفاصيل الواقعة والوقوف على ملابساتها.

نفي رسمي بشأن استهداف قاعدة جوية بالخرج

من جهة أخرى، نفت وزارة الدفاع السعودية، في بيان رسمي، صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرّض قاعدة "الأمير سلطان الجوية" بمحافظة الخرج للاستهداف، مؤكدة أن ما جرى تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

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