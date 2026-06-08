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الموجة 29 .. إزالة 25 حالة بناء مخالف في الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:17 م 08/06/2026 تعديل في 04:18 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية

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شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذ لتوجيهات مجلس الوزراء.

حملات إزالة تستهدف 4 أحياء بالإسكندرية

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أسفرت الحملات عن إزالة 25 حالة بناء مخالف وتعديات ومتغيرات مكانية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأحياء المنتزه أول ووسط والعامرية أول وشرق.

المرحلة الثانية من الموجة الـ 29

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 29.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ضوابط واشتراطات البناء

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

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الإسكندرية تعديات أراضي الدولة

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