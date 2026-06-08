أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضح القرار أن الإجازة تُمنح بدلاً من التاريخ الميلادي الذي يوافق الأول من شهر المحرم لعام 1448 هجرية، على أن يتم تحديد الموعد النهائي وفقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد التي تحددها السلطة المختصة.