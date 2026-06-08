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رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

كتب : محمد ممدوح

06:43 م 08/06/2026 تعديل في 06:45 م

رئيس الوزراء

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضح القرار أن الإجازة تُمنح بدلاً من التاريخ الميلادي الذي يوافق الأول من شهر المحرم لعام 1448 هجرية، على أن يتم تحديد الموعد النهائي وفقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد التي تحددها السلطة المختصة.

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