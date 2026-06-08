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سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

06:42 م 08/06/2026

سعر الذهب

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ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 8-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4285 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5510 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6430 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7350 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 51440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73500 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 228585 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 367500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 4330 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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