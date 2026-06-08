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محامي نخنوخ: أتنحى رسميًا عن الدفاع عنه في القضية لأني لم أثق في براءته

كتب : أحمد عادل

06:23 م 08/06/2026

صبري نخنوخ

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أعلن المحامي أسامة أبو المجد، دفاع رجل الأعمال صبري نخنوخ، تنحيه رسميًا عن القضية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقال أبو المجد إنه اتخذ قرار التنحي عقب البيان الصادر عن النيابة العامة وما تضمنه من اتهامات نُسبت إلى موكله، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى في مسيرته المهنية التي يتنحى فيها عن الدفاع في قضية لعدم ثقته في براءة موكله.

وأضاف أن قراره لا يرتبط بأي خلافات مالية أو أسباب أخرى، مشددًا على أن السبب الوحيد وراء التنحي هو ما أعلنه بشكل واضح في الفيديو.

وأوضح أبو المجد أن هناك عددًا من المحامين ما زالوا مستمرين في مباشرة الدفاع عن صبري نخنوخ في القضية، مؤكدًا أن منظومة العدالة لا يمكن أن تكتمل دون وجود محامٍ يتولى الدفاع عن المتهمين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل للقضاء المصري، قائلًا إنه يثق في عدالة القضاء، ولم ولن يُظلم أحد في مصر.

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صبري نخنوخ محامي نخنوخ أسامة أبو المجد

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