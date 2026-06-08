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بنك الإسكندرية وحلم يوقعان مذكرة لتوسيع فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب : منال المصري

06:35 م 08/06/2026

بنك الإسكندرية

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وقع بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية مذكرة تفاهم مع حلم بهدف دعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعكس هذه الشراكة، وفقا لبيان البنك اليوم، التزام بنك الإسكندرية المتواصل بدعم الاستدامة الاجتماعية والتنوع والشمول الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو لتعزيز النمو الشامل وتحقيق أثر اجتماعي مستدام طويل الأمد.

ووقع مذكرة التفاهم باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وآمنة الساعي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس،

تفاصيل توقيع المذكرة بين بنك الإسكندرية وحلم

من خلال هذه الشراكة، سيوفر بنك الإسكندرية فرصًا للتوظيف ومسارات للتطوير المهني والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الشمول والتنوع داخل بيئة العمل.

كما ستدعم حلم البنك من خلال خبراتها المتخصصة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات الاستشارية وأفضل الممارسات والإتاحة، إلى جانب منصتها التكنولوجية التي تربط أصحاب الأعمال بالكفاءات المؤهلة من ذوي الإعاقة.

وتدعم هذه الشراكة أهداف المبادرة الوطنية "قادرون باختلاف"، التي تُنظم تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبرعاية معالي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تساهم في دعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز الشمول الاقتصادي لهم.

وقال باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن البنك يسعى من خلال هذا التعاون، إلى توسيع فرص التوظيف بما يسهم في بناء قوة عمل أكثر تنوعًا ومساواةً وشمولًا.

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