القناة الناقلة لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

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الكثير من محبي كرة القدم المصرية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة إنبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر لموسم 2025/26.

ويلاقي فريق إنبي نظيره المصري البورسعيدي اليوم الإثنين، في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويبحث فريق إنبي عن الفوز وتتويجه بالبطولة بينما يبحث المصري البورسعيدي عن الفوز والتقدم وتتويجه باللقب اليوم.

موعد مباراة إنبي والمصري

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً على ستاد "السويس الجديد".

القناة الناقلة لنهائي كأس رابطة الأندية المحترفة

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت ماكس.

ويذكر أن مباراة زد ووادي دجلة الأن يتنافسون عن المركز الثالث والرابع من البطولة.