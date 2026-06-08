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مصدر يكشف لمصراوي كواليس اقتراب عودة أكرم توفيق للأهلي

كتب : مصراوي

06:16 م 08/06/2026
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    أكرم توفيق وأفراد عائلته (6) (1)
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    أكرم توفيق (4)
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    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار

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شهدت الساعات الماضية، تطورات متقدمة من جانبي مسؤولي النادي الأهلي مع أكرم توفيق، لاعب وسط نادي الشمال القطري، لعودته من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد مصدر في تصريحات لمصراوي، أن الأهلي يجري مفاوضات مكثفة مع أكرم توفيق، من أجل إعادته لصفوف الفريق من جديد.

وأوضح المصدر:" الأهلي اشترط على أكرم توفيق، أن ينهي تعاقده مع نادي الشمال القطري".

وتابع: "أكرم توفيق يخوض مفاوضات متقدمة مع نادي الشمال القطري، لإنهاء عقده بالتراضي والتوقيع على تسوية، ليصبح لاعبًا حرًا.

جدير بالذكر أن أكرم توفيق رحل عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الماضي عقب نهاية عقده، لينضم للشمال القطري في صفقة انتقال حر.

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أكرم توفيق الأهلي الشمال القطري

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