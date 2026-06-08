نجحت الفرق الطبية بمستشفى السنبلاوين العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، في إجراء ثلاثة تدخلات جراحية دقيقة شملت حالتين بقسم جراحة الأورام وحالة طارئة بقسم جراحة الوجه والفكين.

وأكد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة، أن ما تشهده مستشفيات الدقهلية من نجاحات متتالية في إجراء الجراحات الدقيقة والتعامل مع الحالات الحرجة يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة، والدعم المستمر للكوادر الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

استئصال عقدة مشتبه بها من رقبة مريض

ففي الحالة الأولى، استقبل قسم جراحة الأورام مريضًا يبلغ من العمر 41 عامًا كان يعاني من كتلة بأعلى الرقبة، وبإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تبين وجود عقدة ليمفاوية مشتبه بها بالجزء العلوي من الرقبة، ما استدعى التدخل الجراحي لاستئصالها بالكامل وإرسالها للفحص الباثولوجي لتحديد طبيعتها والتشخيص النهائي، وقد غادر المريض المستشفى بحالة مستقرة مع المتابعة الدورية.

جراحة دقيقة لاستئصال ورم دهني ضخم

وفي الحالة الثانية، استقبل القسم مريضًا يبلغ من العمر 59 عامًا يشكو من كتلة ضخمة بأعلى الظهر تسببت له في إزعاج متزايد، وأظهرت الفحوصات أنها ورم دهني ضخم، حيث تم إجراء جراحة دقيقة لاستئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على العضلات والتراكيب المحيطة، وإرسال العينة للفحص الباثولوجي، وغادر المريض المستشفى بحالة جيدة دون مضاعفات.

وأوضح الفريق الطبي بقسم جراحة الأورام أن الحالتين تم التعامل معهما وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والجراحية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لضمان أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

وأُجريت جراحات الأورام بواسطة الدكتور ياسر شرف رئيس قسم جراحة الأورام، والدكتور أحمد وائل، والدكتورة سارة السعيد، وبمشاركة الدكتور أحمد عبدالعليم أخصائي التخدير، وفرق التمريض والتخدير المعاونة.

إنقاذ سيدة من حالة نادرة تهدد مجرى التنفس

وفي تدخل عاجل بقسم جراحة الوجه والفكين، استقبلت المستشفى سيدة تبلغ من العمر 62 عامًا كانت تعاني من تورم صديدي شديد بالرقبة وأسفل الفك والذقن مصحوب بصعوبة في البلع والتنفس، وبالفحص السريري والأشعة المقطعية تم تشخيص الحالة بخناق لودفيج (Ludwig's Angina)، وهو التهاب صديدي خطير بالأنسجة العميقة للرقبة قد يؤدي إلى انسداد مجرى التنفس إذا لم يتم التدخل السريع.

جرى نقل المريضة إلى غرفة العمليات كحالة طارئة، حيث تبين وجود خراج صديدي ممتد بالمسافات التشريحية أسفل الفك والذقن والرقبة، وتم التعامل مع الحالة رغم صعوبة تأمين مجرى التنفس نتيجة التورم الشديد. ونجح الفريق الطبي في فتح وتنظيف التجمع الصديدي من خلال شق جراحي تجميلي، مع تركيب درنقة جراحية لاستكمال العلاج والمتابعة خلال فترة التعافي.

وأُجريت الجراحة بواسطة الدكتور محمد أبوفندي ماجستير جراحات الوجه والفكين، وبمشاركة الدكتور أحمد عبدالعليم أخصائي التخدير، ومستر أسامة كمال من فريق التمريض.

إشادة بجهود الفرق الطبية

وأشاد الدكتور حمودة عيد الجزار بجهود إدارة مستشفى السنبلاوين العام بقيادة الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى، مثمنًا الأداء المتميز للفرق الطبية والتمريضية والفنية، وما يبذلونه من جهود متواصلة في تقديم خدمات طبية متقدمة والتعامل بكفاءة مع الحالات الحرجة والدقيقة.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، مؤكدًا أن روح العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الفرق الطبية تمثل أحد أهم عوامل النجاح وتحقيق النتائج الإيجابية داخل المنشآت الصحية.